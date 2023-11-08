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Mesut Özil'in babasının milli takım açıklamaları gündem oldu "Mesut kanım kırmızı dedi, ben Almanya'ya ikna ettim!"

08.11.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil'in babası Mustafa Özil dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baba Özil Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran isim için "Almanya için ben ikna ettim." derken bu itiraflar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Almanya'nın önce gelen basın organlarından olan Bild'e açıklamalarda bulundu.

Mustafa Özil, Mesut Özil'in Türk Milli Takımı için oynamak istediğini fakat kendisinin Mesut Özil'i Almanya için ikna ettiğini ifade etti.

"BÖYLE BİR VEDAYA NASIL İZİN VEREBİLİRSİNİZ?"

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"Mesut Özil'in vedasında menajerliğini Erkut Söğüt yapıyordu. Kendime soruyorum: Böyle bir vedaya nasıl izin verebilirsiniz? Bu asla olmamalıydı! Bir danışman olarak farklı davranmak zorundasınız çünkü oyuncunuza karşı bir sorumluluğunuz var. Ben olsam tüm gazetecileri canlı bir basın toplantısına davet eder ve bunu makul bir şekilde sonlandırırdım, Twitter üzerinden değil. Ne anlamı var ki?"

"MESUT 'KANIM KIRMIZI' DEDİ"

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"Bir menajer olarak her zaman bir vizyona sahip olmanız gerekir. Bir örnek: Alman milli takımı için oynama kararı. Ailemdeki neredeyse herkes Mesut'un Almanya için oynamasına karşıydı. Hatta onun ülkesine ihanet ettiğini bile söylediler. Mesut bana geldi, bu konu hakkında konuştuk ve onun şüphelerini anladım. O zamanlar sadece 18 yaşındaydı, genç bir delikanlıydı ve arkadaşları Türkiye için oynuyordu. Mesut dedi ki: 'Benim kanım kırmızı'. Ona dedim ki, 'Hepimizin kanı kırmızı!' Yine de onu Almanya için oynaması konusunda argümanlarla ikna ettim. Bu en iyi karardı. Almanya için 2018'e kadar 92 uluslararası maç oynadı ve 2014'te dünya şampiyonu oldu. Bu bir futbolcu için en büyük onurdur, tamamen doğru bir karardı."

"KARİYERİ 2018'E KADAR HARİKAYDI"

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"Mesut'un kariyeri 2018'e kadar harikaydı. O zamanın en pahalı Alman futbolcusu olarak 2013 yılında İngiltere'ye transfer oldu. Teknik Direktör Arsene Wenger takımı özellikle Mesut için yeniden inşa etmiş, oyun tarzını ona göre düzenlemişti. Madrid o zamana kadar hiçbir oyuncudan Mesut'tan kazandığı kadar para kazanmamıştı."

"EN BÜYÜK DİLEĞİM..."

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"En büyük dileğim bir gün DFB (Almanya Futbol Federasyonu) için çalışması, örneğin takım yönetiminde ya da yabancı entegrasyonu gibi bir danışmanlık görevinde. Çünkü benim için Mesut 2018'de milli takımdan emekli olmasını bir kenara koyarsak başarılıydı."

Mesut Özil'in babasının bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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