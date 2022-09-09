YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

09.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım"

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 6'lı masayı eleştirerek "Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım." dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde gerçekleştirildi.

Özdemir, programlarda yaptığı konuşmada, CHP’nin izlediği siyasetle Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini savundu. "Atatürk'ün partisi" olduğunu iddia eden CHP'nin, Atatürk'ün bütün ilkelerinden uzaklaştığını, başta PKK, FETÖ ve DHKP/C olmak üzere pek çok terör örgütü ile aynı safta buluştuğunu öne süren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de CHP'nin izlediği siyasette murat edilen konu nedir, diye şöyle bir baktığımızda, toplumdaki huzursuzlukların arttırılması, milli birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütlerinin zemin ve alan kazanmasına müsaade edilmesi, başta üniversiteler olmak üzere çok geniş bir sahada anarşizmin yeniden canlandırılması ve aynı zamanda ekonomi ile alakalı gündemlerini de dikkate aldığınızda piyasa spekülasyonu da yaparak vatandaşımızın huzurunun bütünüyle kaçırılması eylemlerinin tamamını içerdiğini görüyoruz. Bunun da doğru olmadığını ifade etmek lazım. Dolayısıyla CHP sergilediği bu siyasi metot ile beraber bir bakıma Türkiye’nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladığı gerçeğini bizlere göre göstermiştir."

- "HDP ile birlikte giriştikleri bir ortaklık süreci var"

Özdemir, 6’lı masada yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek "zillet ittifakı" olarak tanımladıkları partilerin aylardır bir araya geldiklerine ve 6-7 buluşma gerçekleştirdiklerine işaret etti. Bu süreçte hükümetin görevi başında, vatandaşın yaşadığı her soruna çözüm bulma noktasında gayret gösterdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım. Milletin huzuru kaçıracak biçimde, pek çok terör örgütünün yapmak istediği biçimde, bu milletin huzuruna, istikrarına kastedecek söylemlerden kaçınmanız lazımdı. Bunu yapmadınız. HDP ile birlikte giriştikleri bir ortaklık süreci var. Buna en başından beri 'Bu siyasi partiyle ortağız' diyemiyorlar. Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı, HDP'nin başındaki isimle alakalı övgü dolu sözler söylüyor. Aynı isme İP'in başındaki hanımefendi 'kahvaltı masasında buluşmak bizi mutlu eder.’ diyor."

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ise teşkilatlarla gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade ederek çalışmayı ibadet kabul eden, milli ve manevi değerlere önem veren, hizmette fedakarlıktan kaçınmayan bir davanın takipçisi olduklarını aktardı. İncetoprak, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferini hep birlikte kutlayacaklarını kaydetti.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri'de 18 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği mitinge tüm vatandaşları davet etti.

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

- "Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım"

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.