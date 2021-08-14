Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında?

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonu açmaya hazırlanan Beşiktaş, Kongo asıllı Belçikalı Michy Batshuayi'yi transfer etmek istiyor. Michy Batshuayi; B. Dortmund, Standart Liege, Valencia, Marsilya gibi takımlarda forma giydi. İşte ayrıntılar...
MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?
Michy Batshuayi futbol kariyerine 2003'te Standard Liege alt yapısında adım attı.
2011'de A takıma yükselen Michy Batshuayi, 2014'te Marsilya’ya transfer oldu.
2 Ekim 1993 Brüksel, Belçika doğumlu 27 yaşındaki oyuncu 2016'da İngiliz devi Chelsea’ye transfer oldu.
Batshuayi 1,85 boyunda ve 91 kilo ağırlığında.
MİCHY BATSHUAYİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
* (2011-2014) Standart Liege
* (2014-2016) Marsilya
* (2016-2018) Chelsea
* (2018-2018) B. Dortmund
* (2018-2019) Valencia
* 2019-2019) Cyrstal Palace
* (2019-2020) Chelsea
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