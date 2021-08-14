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Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi nereli ve kaç yaşında?

14.08.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, Belçikalı santrafor Michy Batshuayi'yi transfer etmek istiyor. Bu haberin ardından Michy Batshuayi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Batshuayi futbol kariyerine 2003'te Standard Liege alt yapısında başladı. İşte merak edilenler...

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonu açmaya hazırlanan Beşiktaş, Kongo asıllı Belçikalı Michy Batshuayi'yi transfer etmek istiyor. Michy Batshuayi; B. Dortmund, Standart Liege, Valencia, Marsilya gibi takımlarda forma giydi. İşte ayrıntılar...

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi futbol kariyerine 2003'te Standard Liege alt yapısında adım attı.
2011'de A takıma yükselen Michy Batshuayi, 2014'te Marsilya’ya transfer oldu.
2 Ekim 1993 Brüksel, Belçika doğumlu 27 yaşındaki oyuncu 2016'da İngiliz devi Chelsea’ye transfer oldu.
Batshuayi 1,85 boyunda ve 91 kilo ağırlığında.

MİCHY BATSHUAYİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

MİCHY BATSHUAYİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
* (2011-2014) Standart Liege * (2014-2016) Marsilya * (2016-2018) Chelsea * (2018-2018) B. Dortmund * (2018-2019) Valencia * 2019-2019) Cyrstal Palace * (2019-2020) Chelsea
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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