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Milli yıldız şokta! Yeni transferin ayağı kırıldı

22.08.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşanıyor. Roma'nın bu sezon Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Roma'nın yeni transferlerinden Georgino Wijnaldum'un antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı. Oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz bilinmiyor. İşte detaylar...

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Başkent ekibi Roma'nın bu sezon Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georgino Wijnaldum antrenman esnasında yaptığı bir müdahale sonrası kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI!

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İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı yıldızın antrenman sırasında sağ kaval kemiğinin kırıldığı doğrulanırken tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Bir dizi klinik testten geçen Wijnaldum'un testlerinin süreceği ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

"HEYECAN VERİCİ" DEMİŞTİ!

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Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı oyuncu, "Burada olmak gerçekten heyecan verici. Transfer olmadan önce kimle konuştuysam harika şeyler söyledi. Son günlerde taraftarlar, sosyal medya üzerinden gösterdikleri sevgiyle beni ne kadar istediklerini gösterdi. Bu, bir oyuncuya her zaman güven verir." ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ YILDIZ ŞOKTA!

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31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Ağustos ayının başında PSG'den kiralanmıştı. Başarılı oyuncu daha önce Feyenoord, Newcastle ve Liverpool formaları giymişti. Roma daha önce Zeki Çelik, Paulo Dybala, Nemanja Matic ve Mile Svilar transferlerini açıklamıştı. Milli yıldız Zeki de yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası oldukça üzüldü.

GEORGINIO WIJNALDUM FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma Zeki Çelik Georginio Wijnaldum son dakika
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