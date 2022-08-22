Milli yıldız şokta! Yeni transferin ayağı kırıldı

Başkent ekibi Roma'nın bu sezon Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georgino Wijnaldum antrenman esnasında yaptığı bir müdahale sonrası kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI!

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı yıldızın antrenman sırasında sağ kaval kemiğinin kırıldığı doğrulanırken tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Bir dizi klinik testten geçen Wijnaldum'un testlerinin süreceği ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

"HEYECAN VERİCİ" DEMİŞTİ!

Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı oyuncu, "Burada olmak gerçekten heyecan verici. Transfer olmadan önce kimle konuştuysam harika şeyler söyledi. Son günlerde taraftarlar, sosyal medya üzerinden gösterdikleri sevgiyle beni ne kadar istediklerini gösterdi. Bu, bir oyuncuya her zaman güven verir." ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ YILDIZ ŞOKTA!

31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Ağustos ayının başında PSG'den kiralanmıştı. Başarılı oyuncu daha önce Feyenoord, Newcastle ve Liverpool formaları giymişti. Roma daha önce Zeki Çelik, Paulo Dybala, Nemanja Matic ve Mile Svilar transferlerini açıklamıştı. Milli yıldız Zeki de yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası oldukça üzüldü.