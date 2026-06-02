Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir"

Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir süre kala düzenlenen hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral depoladı.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken A Millilere adeta övgü yağdırdı.
"İyi, daha iyi… Belli ki Amerika kafilesi gözü karartmış. Montella'nın hem oyuncu hem de diziliş testleri cebimizde. Bunun yanına giren–çıkan oyuncu grubunun isteği ve ciddiyetini eklememiz lazım. İyi mesajlar verdiler, keyfimizi geri getirdiler, umutları da arttırdılar. Arda Güler'in oyuna girmesi ile hayallerimizin daha da renklenmesi, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'ın katılımı, Oğuz Aydın'ın sağ koridorun komutanlığına soyunması, hep elimizdeki kozlar. İyiyiz, daha iyi olacağız. İşin güzeli, sahadakilerin de bunun farkında olması ve Dünya Kupası ile birlikte kendilerinin de bir seviye yukarıya çıkacaklarını bilmeleri." [Sabah]
"Açıkçası Montella'nın elinde çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir kadro var. Bu kadronun alternatifi çok fazla. Dolayısıyla tabii ki bu çocukların gruptan çıkması ve turnuvaya renk katması doğal. Bu maç belki Dünya Kupası için bir ölçü olmaz çünkü rakibimiz bizim seviyemizin çok altında. Daha bu onbire Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın ve diğer as oyuncuların gireceğini düşünürsek beklentimizin büyük olması kadar doğal bir şey olmaz." [Takvim]
"Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra gitmenin keyfini yaşıyoruz. Dev turnuva için ilk startı verdik ve Kuzey Makedonya'yı yenerek işbaşı yaptık. Millilerin coşkusu, mücadelesi, kazanma duygusu göz kamaştırdı. Montella'nın 11'inde as oyuncular çok azdı ama göreve soyunan isimler, "Biz bu takımın bir parçasıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mücadele ederiz" anlayışı ile oynadılar. Montella sayesinde istikrarlı, dengeli, birbirlerini seven, destek olan, aile ortamını yakalamış bir milli takıma sahibiz. Başarı konusunda bana hayal kurduran en önemli etken, bir İtalyan olmasına rağmen Montella'nın bir Türk gibi davranıp Milli Takım'da yarattığı aile ortamıdır." [Sabah]
"Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Roma ile görüşmeler yapan Montella'nın önünü kesip, "Bizi bırakma, seni seviyoruz, seninle büyük başarılara imza atacağız" demişti. O gün verilen sözü hem oyuncular tuttu hem de Montella, kalarak başarı konusunda doğru hedefi tutturdu."
Bu takım dünyayı titretir! Çok görkemli bir maç başlangıcımız oldu. 15. saniyede Can Uzun ile gole çok yaklaştık. Can'ın vuruşunda top direkte patladı. Ne şuttu ama... Ardından sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasına harika bir vuruş yapan Orkun Kökçü fileleri havalandırdı. (Orkun Kökçü; son 4 maçta 1 gol, 2 asist, muazzam performans) Bu gole teknik direktörümüz Montella'nın verdiği reaksiyon ve sevinç bizleri duygulandırdı. Artık Türk gibi düşünen, 'Ben de sizlerden biriyim. Türk olmak istiyorum' diyen bir hocamız var.
