SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir"

Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavlarından birinde Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, ortaya koyduğu etkili futbolla umut verdi. Karşılaşma sonrası spor yazarları, ay-yıldızlı ekibin performansına övgü dolu yorumlarda bulunarak turnuva öncesi olumlu tabloya dikkat çekti.

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir"
Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir süre kala düzenlenen hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral depoladı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken A Millilere adeta övgü yağdırdı.

İŞTE O SÖZLER...

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

"UMUTLARI ARTTIRDILAR" (GÜRCAN BİLGİÇ)

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir" G1

 "İyi, daha iyi… Belli ki Amerika kafilesi gözü karartmış. Montella'nın hem oyuncu hem de diziliş testleri cebimizde. Bunun yanına giren–çıkan oyuncu grubunun isteği ve ciddiyetini eklememiz lazım. İyi mesajlar verdiler, keyfimizi geri getirdiler, umutları da arttırdılar. Arda Güler'in oyuna girmesi ile hayallerimizin daha da renklenmesi, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'ın katılımı, Oğuz Aydın'ın sağ koridorun komutanlığına soyunması, hep elimizdeki kozlar. İyiyiz, daha iyi olacağız. İşin güzeli, sahadakilerin de bunun farkında olması ve Dünya Kupası ile birlikte kendilerinin de bir seviye yukarıya çıkacaklarını bilmeleri." [Sabah]

"POTANSİYELİ YÜKSEK" (İLKER YAĞCIOĞLU)

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir" G2

"Açıkçası Montella'nın elinde çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir kadro var. Bu kadronun alternatifi çok fazla. Dolayısıyla tabii ki bu çocukların gruptan çıkması ve turnuvaya renk katması doğal. Bu maç belki Dünya Kupası için bir ölçü olmaz çünkü rakibimiz bizim seviyemizin çok altında. Daha bu onbire Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın ve diğer as oyuncuların gireceğini düşünürsek beklentimizin büyük olması kadar doğal bir şey olmaz." [Takvim]

"HAYAL KURDURAN EN ÖNEMLİ ETKEN..." (LEVENT TÜZEMEN)

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir" G3

"Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra gitmenin keyfini yaşıyoruz. Dev turnuva için ilk startı verdik ve Kuzey Makedonya'yı yenerek işbaşı yaptık. Millilerin coşkusu, mücadelesi, kazanma duygusu göz kamaştırdı. Montella'nın 11'inde as oyuncular çok azdı ama göreve soyunan isimler, "Biz bu takımın bir parçasıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mücadele ederiz" anlayışı ile oynadılar. Montella sayesinde istikrarlı, dengeli, birbirlerini seven, destek olan, aile ortamını yakalamış bir milli takıma sahibiz. Başarı konusunda bana hayal kurduran en önemli etken, bir İtalyan olmasına rağmen Montella'nın bir Türk gibi davranıp Milli Takım'da yarattığı aile ortamıdır." [Sabah]

"BİZİ BIRAKMA, SENİ SEVİYORUZ" (LEVENT TÜZEMEN)

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir" G4

"Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Roma ile görüşmeler yapan Montella'nın önünü kesip, "Bizi bırakma, seni seviyoruz, seninle büyük başarılara imza atacağız" demişti. O gün verilen sözü hem oyuncular tuttu hem de Montella, kalarak başarı konusunda doğru hedefi tutturdu."

"BU TAKIM DÜNYAYI TİTRETİR" (ZEKİ UZUNDURUKAN)

Millilerden Dünya Kupası'ndaki rakiplere gözdağı! "Bu takım dünyayı titretir" G5

Bu takım dünyayı titretir! Çok görkemli bir maç başlangıcımız oldu. 15. saniyede Can Uzun ile gole çok yaklaştık. Can'ın vuruşunda top direkte patladı. Ne şuttu ama... Ardından sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasına harika bir vuruş yapan Orkun Kökçü fileleri havalandırdı. (Orkun Kökçü; son 4 maçta 1 gol, 2 asist, muazzam performans) Bu gole teknik direktörümüz Montella'nın verdiği reaksiyon ve sevinç bizleri duygulandırdı. Artık Türk gibi düşünen, 'Ben de sizlerden biriyim. Türk olmak istiyorum' diyen bir hocamız var.

Anahtar Kelimeler:
son dakika a milli takım dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.