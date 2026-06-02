Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi! "Son kez hatırlatıyorum"

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği için hapis cezası alan Ozan Güven Kadıköy'de gittiği mekanda kadınlardan tepki gördü. O sırada Güven'in yanında Mehmet Aslantuğ, vardı. Aslantuğ da bu süreçte tepki çekmiş ve açıklama yapmıştı.

Mehmet Aslantuğ kendisine de tepkiler artınca Ozan Güven'e çağrıda bulundu. Aslantuğ, Güven'e, "Tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın" dedi.

Mehmet Aslantuğ açıklamasında şunları yazdı:

"Yıllardır yüzüne yaptığım uyarı / eleştirimi son kez ve kamuoyu önünde bir ağabey olarak hatırlatıyorum! Bana / bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur!"