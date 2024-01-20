Miss Turkey güzeli Şevval Şahin mayolu pozlarıyla gündem oldu! Fiziği sosyal medyanın diline düştü! 'Galeta gibi'

Her açıklamasıyla gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Bir marka için kamera karşısına geçen Şahin, mayo ve bikini tanıtımı yaptı. Ünlü modelin iddialı pozları sosyal medyayı ikiye böldü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin'e; 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin' gibi yorumlar yapsa da bazı kullanıcıar; 'Bu kadar zayıflık iyi mi bilemedim', 'Süpersin ama fizik biraz sıkıntı', 'Güzel çekim fizik berbat', 'Galeta gibi kadın mı olur?' yorumu yaptılar.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.
Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.