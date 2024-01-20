MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin mayolu pozlarıyla gündem oldu! Fiziği sosyal medyanın diline düştü! 'Galeta gibi'

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin mayolu pozlarıyla gündem oldu! Fiziği sosyal medyanın diline düştü! 'Galeta gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 07:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye güzeli ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa bir marka için kamera karşısına geçti. Mayo ve bikini tanıtımı yapan Şahin'in pozları çok konuşuldu.

Her açıklamasıyla gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

FİZİĞİ GÜNDEM OLDU

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bir marka için kamera karşısına geçen Şahin, mayo ve bikini tanıtımı yaptı. Ünlü modelin iddialı pozları sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin'e; 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin' gibi yorumlar yapsa da bazı kullanıcıar; 'Bu kadar zayıflık iyi mi bilemedim', 'Süpersin ama fizik biraz sıkıntı', 'Güzel çekim fizik berbat', 'Galeta gibi kadın mı olur?' yorumu yaptılar.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Model yaşında
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Kemerle boğarak öldürmüştü! Şoke eden sözler: 'Karını getir bana...'

Kemerle boğarak öldürmüştü! Şoke eden sözler: 'Karını getir bana...'

Dünyaya böyle duyurdular! Ay'a inen 5. ülke oldular

Dünyaya böyle duyurdular! Ay'a inen 5. ülke oldular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.