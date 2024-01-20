Miss Turkey güzeli Şevval Şahin mayolu pozlarıyla gündem oldu! Fiziği sosyal medyanın diline düştü! 'Galeta gibi'

Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin'e; 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin' gibi yorumlar yapsa da bazı kullanıcıar; 'Bu kadar zayıflık iyi mi bilemedim', 'Süpersin ama fizik biraz sıkıntı', 'Güzel çekim fizik berbat', 'Galeta gibi kadın mı olur?' yorumu yaptılar.

