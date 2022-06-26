Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den kızıyla tatil pozu

2021 yılında nikah masasına oturan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Oyuncu Taner Ölmez kızıyla pozunu paylaştı.
Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ardından Mucize Doktor'da hayat verdiği Ali Vefa karakteri ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez kızı Zeynep'in yüzünü gösterdi.
Baba-kızın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Taner Ölmez'in "Zeynom" notlu paylaşımına Erkan Kolçak Köstendil, Erkan Avcı, Sadettin Saran gibi ünlüler nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.
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