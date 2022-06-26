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Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den kızıyla tatil pozu

26.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisiyle büyük beğeni toplayan Taner Ölmez kızı Zeynep ile tatil pozunu paylaştı. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin bebeklerine beğeni yağdı. Çiftin kızlarına Erkan Avcı, Sadettin Saran gibi ünlüler nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.

2021 yılında nikah masasına oturan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Oyuncu Taner Ölmez kızıyla pozunu paylaştı.

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ardından Mucize Doktor'da hayat verdiği Ali Vefa karakteri ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez kızı Zeynep'in yüzünü gösterdi.

Baba-kızın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Taner Ölmez'in "Zeynom" notlu paylaşımına Erkan Kolçak Köstendil, Erkan Avcı, Sadettin Saran gibi ünlüler nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Taner Ölmez
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