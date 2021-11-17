Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda yoğun sis etkili oldu.
Mudurnu ilçe merkezinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Nallıhan, Göynük ve Sakarya kara yollarını kullanan sürücüler, trafikte dikkatli seyretti.
Mudurnu Ovası'ndaki sis drone ile de görüntülendi. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.
Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi
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