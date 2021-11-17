YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

17.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda yoğun sis etkili oldu.

Mudurnu ilçe merkezinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Nallıhan, Göynük ve Sakarya kara yollarını kullanan sürücüler, trafikte dikkatli seyretti.

Mudurnu Ovası'ndaki sis drone ile de görüntülendi. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Mudurnu Ovası'nda oluşan sis drone ile görüntülendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:44
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
19:04
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.