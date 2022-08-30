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Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konserler düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Etkinliğe katılanlar, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sonrası konser ve havai fişek gösterileri yapıldı.

- Marmaris

Marmaris'te vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na marşlar eşliğinde yürüdü.

Kutlamaya katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Evlerinin balkonlarında vatandaşlar yürüyenlere el sallayarak marşlara eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Atatürk Meydanı'nda da Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Aydilge konseri gerçekleştirildi.

- Bodrum

Bodrum'da marina girişinde başlayan fener alayı, Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle vatandaşlar, marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Azerbaycan bayrağı da dalgalandırılanların olduğu fener alayına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda ise manga konseri düzenlendi.

İlçede kutlamalar kapsamında, Bodrum Golf Kulübü'nde "Zafer Turnuvası" düzenlendi. Katılanların kırmızı beyaz renkli kıyafet giydikleri turnuvada 42 kişi mücadele etti.

Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla Bodrum Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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