Muğla'da 5. Uluslararası Mor Pedal Bisiklet Festivali başladı

Muğla'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Mor Pedal Bisiklet Festivali başladı.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince gerçekleştirilen festivale, 3 ülke ve 27 şehirden gelen 150 bisikletçi katılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir, Yatağan, Ula ve Menteşe belediyeleri ile 19 esnafın da destek verdiği festival, açılış korteji ile start aldı.

Dört gün renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalin kortejinde, katılımcılar Menteşe Kışla Parkı'ndan Karabağlar Yaylası'na pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Yasemin Duygulu, AA muhabirine, festivalde Almanya, Belçika ve İran'ın yanı sıra 27 il ve Muğla'nın 5 farklı ilçesinden bisiklet tutkunlarını misafir ettiklerini söyledi.

Geleneksel hale gelen festivalin Muğla'nın kültürel anlamda tanıtımına bir katkı sunduğunu dile getiren Duygulu, amaçlarının kadın bisikletçi farkındalığı yaratmak ve trafikte bisiklet kullanımında güvenilirliği sağlamak olduğunu vurguladı.

Duygulu, son dönemde bisikletli ölümlerin artması nedeniyle etkinliğe katılanlara formaların yanı sıra reflektörlü yelek de dağıttıklarını belirtti.

Festivalde, deniz olmayan illerden de çok sayıda katılımcının olduğuna işaret eden Duygulu, "Bu festival Türkiye'nin tek tekne turu olan ve tek açık büfe yemek sunumu olan festivali. Herkes mutlu ve Muğla'yı tanıyarak ayrılmış oluyor. Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum'dan ibaret olmadığını, merkezinin de yerel dokusunun herkes tarafından bilinmesinin çok keyifli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Festival, düzenlenecek tekne turuyla 29 Ağustos'ta sona erecek.