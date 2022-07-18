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Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Arslan idaresindeki 48 SM 091 plakalı otomobil, Emek Mahallesi KYK Yurtları önünde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından ön cam kesilerek bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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