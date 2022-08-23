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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

23.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Hakan İ'nin kullandığı 34 FIY 191 plakalı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Erol A. ile aynı otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekibince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Muğla Fethiye kaza

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