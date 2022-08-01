YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

01.08.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yerbelen Mahallesi'ndeki kayalık alanda bir keçinin 5 gündür mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Halat yardımıyla keçinin yanına ulaşan ekipler, iki saat süren çalışmayla keçiyi kurtararak sahibi Vedat Uysal'a teslim etti.

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla akut

Muğla Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:22
Yatsı
21:50
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.