Menekşe Mahallesi Stad Caddesinde sulama kanalı temizliği yapan görevliler, kanal içine yavrulamış sahipsiz köpek ve altı yavrusunun olduğunu fark etti.

Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı

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