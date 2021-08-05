YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

05.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan kalkan bir yangın söndürme uçağı bölgedeki çalışmalara destek vermek için Dalaman Havaliman'ına iniş yaptı

Muğla ve ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren hava araçlarına Azerbaycan'dan gelen BE200 amfibi uçakta dahil oldu.

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ekiplerin bu çalışmalarıyla bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.

Muğla'daki söndürme çalışmalarına havadan destek veren İspanya, İran ve Rus uçaklarının yanı sıra bugün de Azerbaycan'dan gelen söndürme uçağı eklendi.

Sabah 06.00'da Azerbaycan'dan kalkan amfibi uçak uçak saat 10.30'da Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Ekip, ülkelerinin bayraklarıyla karşılandı.

Söndürme çalışmalarında yaklaşık 2,5 saat kalan ve 12 ton su taşıyan uçak, söndürme çalışmalarında aktif görev yapacak.

Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

- Azerbaycan'dan kalkan bir yangın söndürme uçağı bölgedeki çalışmalara destek vermek için Dalaman Havaliman'ına iniş yaptı

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Azerbaycan

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.