Muğla ve ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren hava araçlarına Azerbaycan'dan gelen BE200 amfibi uçakta dahil oldu. Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ekiplerin bu çalışmalarıyla bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor. Muğla'daki söndürme çalışmalarına havadan destek veren İspanya, İran ve Rus uçaklarının yanı sıra bugün de Azerbaycan'dan gelen söndürme uçağı eklendi. Sabah 06.00'da Azerbaycan'dan kalkan amfibi uçak uçak saat 10.30'da Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Ekip, ülkelerinin bayraklarıyla karşılandı. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 2,5 saat kalan ve 12 ton su taşıyan uçak, söndürme çalışmalarında aktif görev yapacak.

Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

- Azerbaycan'dan kalkan bir yangın söndürme uçağı bölgedeki çalışmalara destek vermek için Dalaman Havaliman'ına iniş yaptı

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor

Muğla'nın yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor