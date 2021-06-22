MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müzik saati kısıtlamasına ünlü isimlerden tepki! "İçime sindiremiyorum"

Müzik saati kısıtlamasına ünlü isimlerden tepki! "İçime sindiremiyorum"

22.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözlerine Demet Akalın'dan Defne Samyeli'ye bir çok ünlü isimden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından eğlence mekânlarının, saat 24.00'a kadar müzik yapması şartıyla açılacağını söyledi. Erdoğan, kararla ilgili de, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözlerini kullandı.

Sosyal medyada, müzik sektörüyle ilgili alınan karara ünlü isimler tepki gösterdi. Alınan kararın koronavirüs ile ilgilisini anlamayan ünlü isimlerden bazıları şunları yazdı:

Müzik yasağına ünlü isimlerin tepkileri

Hadise

Hadise
Hadise alınan karara şu sözlerle tepki gösterdi: Müzik hiç bitmesini istemediğim bir hikaye.

Cem Adrian

Cem Adrian
Cem Adrian karardan sonra "Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." dedi.

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül ise "Bir partinin düşüncesi üzerine müzik yasaklanamaz." diyerek tepki gösterdi.

Defne Samyeli

Defne Samyeli
Defne Samyeli de yasağı duyunca sosyal medyada tepki gösteren isimlerdendi. Samyeli paylaşımında "‘Müzik yasağı’ başlı başına ne kadar talihsiz bir ifade. Bu ‘yasağın’ Covid’le yakından uzaktan ilgisi olmadığı böylelikle net bir şekilde anlaşılmış oldu. #kusurabakıyoruz
Hal böyleyken müziği bir ‘rahatsızlık’ aracı olarak nitelendirerek bir sektörün boğazını son nefesini de vermesini istermişçesine iyice sıkmak, hangi hak, hukuk, adalet ve demokrasi anlayışına sığıyor? Covid’le ilgili bütün sınırlamaların kalkıp, tek yasağın müziğe, müzikten geçinen koca bir sektöre gelmesini bu ülkenin bir vatandaşı olarak içime sindiremiyorum. Ve kusura bakıyorum."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Demet Akalın Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.