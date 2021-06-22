Müzik saati kısıtlamasına ünlü isimlerden tepki! "İçime sindiremiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından eğlence mekânlarının, saat 24.00'a kadar müzik yapması şartıyla açılacağını söyledi. Erdoğan, kararla ilgili de, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözlerini kullandı. Sosyal medyada, müzik sektörüyle ilgili alınan karara ünlü isimler tepki gösterdi. Alınan kararın koronavirüs ile ilgilisini anlamayan ünlü isimlerden bazıları şunları yazdı:

Müzik yasağına ünlü isimlerin tepkileri

Hadise Hadise alınan karara şu sözlerle tepki gösterdi: Müzik hiç bitmesini istemediğim bir hikaye.

Cem Adrian Cem Adrian karardan sonra "Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." dedi.

Mahsun Kırmızıgül Mahsun Kırmızıgül ise "Bir partinin düşüncesi üzerine müzik yasaklanamaz." diyerek tepki gösterdi.

Defne Samyeli Defne Samyeli de yasağı duyunca sosyal medyada tepki gösteren isimlerdendi. Samyeli paylaşımında "‘Müzik yasağı’ başlı başına ne kadar talihsiz bir ifade. Bu ‘yasağın’ Covid’le yakından uzaktan ilgisi olmadığı böylelikle net bir şekilde anlaşılmış oldu. #kusurabakıyoruz