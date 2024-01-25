Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimini anlatınca gündem olmuştu! Muhabir "Ailenizden kötü tepki aldınız mı?" sorusu

"İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu. On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabii ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. ‘Anne ne yapacağımı bilmiyorum’ dedim. ‘Hastaneye gitmemiz gerekiyor.’ Annem panik olunca söyledim. İçimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki… Annem de gülerek tepki verdi.”