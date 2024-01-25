Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimini anlatınca gündem olmuştu! Muhabir "Ailenizden kötü tepki aldınız mı?" sorusu

Sadakatsiz dizisinin Nil'i Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimine dair söylediği sözlerle adından söz ettirmişti.
Nazlı Bulum “İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın. Onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladığında, belli ki artık öpüşüyorum falan… Yani daha çok sevdiğim, sevgilim olan birisiyle olsun" diyerek şunları söylemişti:
"İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu. On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabii ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. ‘Anne ne yapacağımı bilmiyorum’ dedim. ‘Hastaneye gitmemiz gerekiyor.’ Annem panik olunca söyledim. İçimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki… Annem de gülerek tepki verdi.”
“Aşk Mevsimi” filminin galasına katılan Nazlı Bulum bu sözlerden sonra gündem olunca şu ifadeleri kullandı:
"Ben gençlerin, genç kadınların, genç erkeklerin yaşadıkları olumlu ya da olumsuz her şeyde aileleriyle yakınlarıyla paylaşım içinde olabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki uzun bir podcast içinde söylediğim bir ufak şey alınıp çok yanlış lanse edildi. Bu yüzden üzüldüm ama benim için burada önemli olan yaşadığımız hiçbir şeyin sandığımız kadar kötü olmadığıydı."
Nazlı Bulum "Ailenizden kötü tepki aldınız mı?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Ailem benim arkamda, küçük bir bölümü alınmış farklı da lanse edilmiş biraz da yanlış anlaşılmaya müsait bir şey. Cinsellik bir tabu, bende bunun tabii ki farkındayım. Bazı şeyleri konuşamadığımız da genç insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar, bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum..."