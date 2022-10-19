Ne yaptın Jesus! İşte yeni profil fotoğrafı...

Fenerbahçe'nin sezon başı takımı emanet ettiği ve Sarı-Lacivertli takımın başına geldiği günden bu yana gerek yaptığı köklü değişiklikler, gerekse Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla şimdiden taraftarların gönlüne taht kuran 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, yaptığı son hamleyle Fenerbahçeliler'in gönlünü bir kez daha çalmayı başardı.

GÜNCEL PROFİL FOTOĞRAFI...

Tecrübeli hoca sosyal medya hesabında kullandığı profil fotoğrafında değişikliğe gitti. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel hazırladığı logoyu profil fotoğrafı yaparken, Jesus'un bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti.

???? Jorge Jesus, Instagram'da profil fotoğrafı olarak Fenerbahçe'nin 100. yıl logosunu kullandı. pic.twitter.com/9kXOvg1qvS — Mynet Spor (@mynetspor) October 19, 2022

FENERBAHÇE DOLUDİZGİN

Jorge Jesus ile şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmadan 20 puan toplamayı başaran Sarı-Lacivertliler, zirvenin en yakın takipçisi konumunda. Sarı Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantilerken, 10 puanla B Grubu'nun lideri konumunda.