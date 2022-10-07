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Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

07.10.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'a geldiği günden bu yana eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi ile gündeme gelen Icardi Arjantin'de de manşetlerden düşmüyor. Wanda Nara'nın jüri üyeliği yaptığı 'Maskenin arkasındaki kim?' yarışmasında yaptığı çıkış gündeme bomba gibi düşerken, Icardi'nin takım arkadaşının kendisini stadyumdaki bir odada sıkıştırdığını iddia etti. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray'ın transfer sezonunun son saatlerinde Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Bir ayrılıp bir barışan ikili yalnızca Türkiye'de değil, Arjantin'de de gündem olmaya devam ederken, Wanda Nara'nın yaptığı itiraf çok konuşulacak cinsten...

CANLI YAYINDA İTİRAF!

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Ülkesi Arjantin'de yayımlanan "Maskenin ardındaki kim?" programında jüri üyeliği yapan Nara, programda Mauro Icardi'nin Inter'den eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisine asıldığını iddia etti.

"STADYUMDAKİ ODADA BENİ SIKIŞTIRDI"

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Wanda, kocası Icardi'nin eski takım arkadaşı olan Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odasında kendisini sıkıştırdığını söyledi.

Burada kendisine aşkını ilan ettiğini ve kendisini etkilemeye çalıştığını anlattı. Arjantin basını bu olayın 2014-15 sezonunda olduğunu tahmin etti.

Aynı yıl Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisi vurmaya çalışması yüzünden saha içinde kavga etti. Osvaldo diğer takım arkadaşları devreye girmeseydi Icardi'yi yumruklayacağını söyledi.

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ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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