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'Neler oluyor?' Galatasaray Icardi transferi paylaşımını sildi!

10.09.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauricio Icardi transferi Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça memnun ederken, bu transferin yankıları dünyada da duyulmuştu. Galatasaray yönetimi yaptığı 'KAP' bildirimi ile transferin mali detaylarını açıklarken, bu paylaşımın kısa bir süre sonra silinmesi taraftarı korkuttu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de transfer dönemi 8 Eylül tarihinde resmen kapanırken, 83 gün süren transfer döneminin en çok ses getiren ekibi Galatasaray olmuştu. Sarı-Kırmızılılar yaptığı 13 transfer ile taraftarını adeta mest ederken, özellikle son saatlere girilirken yaptığı Icardi transferi yalnızca Türkiye'de değil dünyada da en çok konuşulan transferlerden biri olmuştu.

MALİ DETAYLAR AÇIKLANDI!

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Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kadroya katılan Arjantinli golcü için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunan Galatasaraylı kurmaylar, oyuncunun mali detaylarını açıklarken bildirimde şu ifadelere yer verilmişti.

"Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euro'luk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euro ise şirketimiz tarafından ödenecektir."

PAYLAŞIM SİLİNDİ

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Galatasaray'ın bu paylaşımının ardından Icardi'nin maaşının yalnızca 750.000 Euro'luk kısmının Galatasaray Kulübü tarafından ödenecek olması Fransa'da tepkilere neden olduğu öğrenildi. PSG taraftarı bu konuyu sosyal medyada gündem olmasını sağlarken, Galatasaray kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinin nedeninin ise PSG'yi zora sokması ve Fransız ekibinin ricası üzerine olduğu öğrenildi.

TARAFTARI KORKUTTU!

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Galatasaray'ın bu paylaşımı silmesi taraftarları korkuturken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar 'Neler oluyor?' paylaşımlarında bulundu. Kısa bir süre sonra olayın öğrenilmesiyle taraftarlar derin bir nefes aldı.

MAURO ICARDI KİMDİR?

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19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı. Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor. 1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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