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Nicole Kidman: Sevişme sahnelerinde bana karışmaz

11.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız oyuncu Nicole Kidman, eşi Keith Urban'ın rol aldığı sevişme sahnelerine bakış açısı hakkında konuştu. Kidman, "Kendisi de sanatçı bu yüzden bunları anlıyor. Ayrıca bu konuda bana karışmaz" dedi.

E News'da yayınlanan Daily Pop adlı programa konuk olan Nicole Kidman, eşi Keith Urban'ın sevişme sahnelerine bakış açışı hakkında açıklamalarda bulundu.

SEVİŞME SAHNESİ AÇIKLAMASI

İki çocuk annesi Nicole Kidman, 15 yıldır evli olduğu müzisyen Urban'ın, kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerine karışmadığını dile getirdi.
Kidman, "Benim kocam da sanatçı, bu yüzden bütün bunları anlıyor. Ayrıca bu konuda bana karışmaz" diye konuştu.
Ünlü oyuncu, kocası Keith Urban'ın, ekranda ya da perdede gördüğü o sahnelerin, nihayetinde şovun bir parçası olduğunu bildiğini aktardı.
54 yaşındaki "Kocam Keith, benim sette ne yaptığımı da çok fazla bilmiyor" dedi.
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Nicole Kidman
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