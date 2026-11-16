Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim"

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

“Maç son dakikaya kadar ‘acaba’lı geçti. İşin eksik tarafları da var, pozitif tarafları da var. Ama 6 maçta 0 puan aldık. Ya bir puan da olsa bizim almamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet var. Üstelik 6 peş peşe mağlubiyet 1981’den bugüne kadar görülmemişti. Daha önce 5’te 5’i konuşmuştuk, şimdi 6’da 6 oldu. Hiç bu kadar zorlu takımlara karşı üst üste oynamamıştık. Ama ne olursa olsun içeride 3 maç oynuyorsun, rakip kim olursa olsun minimum bir puan almalıydık. İşin bu tarafı maalesef 0-0-0 diye gidiyor.”