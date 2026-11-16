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Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim"

A Milli Takımımızın Fransa deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Nihat Kahveci, karşılaşmayı Kontraspor ekranlarında değerlendirdi. Eski milli futbolcu, mücadelede yaşananları ve ay-yıldızlı ekibin performansını yorumlayarak dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim"
Cevdet Berker İşleyen

Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Kontraspor ekranlarında değerlendirdi.

Eski milli futbolcu, kritik mücadelede sergilenen performansı değerlendirirken maçın öne çıkan noktalarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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"BU LİGİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK" 

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim" G1

“A Ligi’ne çıktık, sevinçliydik. Bu ligin çok zor olduğunu biliyorduk. Ancak bir Dünya Kupası hezimetinin ve o süreçte oluşan özgüven eksikliğinin ruh halini atlatamamış bir şekilde bu lige başladık. Üstelik olmaması gereken bir teknik direktör olan Montella ile ve bence olmaması gereken bir federasyon yönetimiyle yola çıktık. Montella döneminde 4’te 0’dık. İlk Fransa maçında da aynı şekilde kapanıp geçiş oynadık, Mbappe attı, 1-0 yenildik. Bugün de 2-1 mağlup olduk.”

BERKE ÖZER ÖVGÜSÜ 

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim" G2

“Zidane maçtan sonra ‘çok pozisyona girdik’ dedi. Berke inanılmaz oynadı. Sergen hoca da ‘bu deplasmanda daha kaç tane pozisyona girelim’ diyor. Karşı karşıya pozisyonlar bile kaçırdık. Gol de attık ama ofsayt verildi, karar doğruydu. Ceza sahası içinde net pozisyonlarımız vardı. İsmail’in karşı karşıya fırsatı, Deniz’in vurup Maignan’ın çıkardığı şut, ikinci yarıda Arda’nın sağlı sollu gidip çektiği şutlar, rakip defansının hatasına girdiğimiz pozisyonlar… Abdülkerim’le golü bulduk ama dakika azdı.”

"SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİK" 

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim" G3

“Normalde kapanıp topu rakibe verdiğimiz bir maçta bu kadar net fırsat vermemeliydik. Mbappe iki-üç kez karşı karşıya kaldı, Berke kurtardı. Barcola karşı karşıya kaldı, Berke kurtardı. Rabiot’nun kafaları ve şutları vardı. Talihsiz bir gol yedik. Kornerde Rabiot’nun önünde biri olmalıydı, öncelik kazanmamalıydı. Emirhan can havliyle çıkarmaya çalıştı, kendi kalesine attığı golle 1-0 olduk. Sonrasında oyuna giren Kroupi çabukluğunu gösterdi. Uzun top atıldığında Barış’ın arkasında ofsayt mı diye baktım, ofsayt yoktu. Kroupi’nin golüyle 2-0 olduktan sonra işimiz zordu ama son ana kadar mücadele ettik.”

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM" 

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim" G4

“Maç son dakikaya kadar ‘acaba’lı geçti. İşin eksik tarafları da var, pozitif tarafları da var. Ama 6 maçta 0 puan aldık. Ya bir puan da olsa bizim almamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet var. Üstelik 6 peş peşe mağlubiyet 1981’den bugüne kadar görülmemişti. Daha önce 5’te 5’i konuşmuştuk, şimdi 6’da 6 oldu. Hiç bu kadar zorlu takımlara karşı üst üste oynamamıştık. Ama ne olursa olsun içeride 3 maç oynuyorsun, rakip kim olursa olsun minimum bir puan almalıydık. İşin bu tarafı maalesef 0-0-0 diye gidiyor.”

"ENTERESAN DUYGULAR YAŞIYORUM" 

Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim" G5

"Gerçekten enteresan duygular yaşıyorum. Fransa deplasmanında bu kadar pozisyona gireceğimizi ki özellikle ilk 15 dakikalık bölümü izlediğimde işimiz çok zor dedim. Sonrasında geriden çok iyi çıktık. Arda, Can'a verdi... Can, Deniz'e... Deniz böyle bir vurdu defans blokladı. Ondan sonra bir oyunun içine girdik."

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Nihat Kahveci son dakika milli takım
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