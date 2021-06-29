Nuno Espirito Santo kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo mu olacak?

Futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları tarafından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Son olarak Wolves'tan ayrılmış olan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardığı söylentileri gitgide yayılmaya başladı. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir? İşte oynadığı takımlar...

Nuno Espirito Santo kimdir?

Sarı lacivertli takımın taraftarları merakla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü bekliyor.

Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiği konuşulurken, yeni teknik direktörün olabileceği de iddia ediliyor. 25 Ocak 1974 tarihinde dünyaya gelen Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür.

Daha önce kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, daha sonra Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.

Hangi takımlarda oynadı? Deportivo de La Coruña Copa del Rey: 2001-02 Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09 Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09 Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009