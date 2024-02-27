O şimdi Adaletin Umut'u! Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

Bir Umut Serüveni

Umut karakterini olağanüstü bir mücadelenin beklediğine değinen Ekin Koç “Umut, geçmişte yaşadığı trajik bir kazayla ve ona olağanüstü hafıza yeteneğini veren “hipertimezi” hastalığıyla gerçekten sıra dışı bir karakter. Her şeye rağmen kazadan onunla beraber sağ çıkan babasıyla yıllardır mutlu bir hayat kurmayı başarmış, geleceğe umutla bakan bir genç. Fakat yaşayacakları sarsıcı bir hadiseyle beraber Umut, hem hafızasını hem de zekasını ve sebatını son sınırlarına kadar kullanıp, olağanüstü bir mücadele içine girecek. Biz de hep beraber bu serüvene ortak olacağız.” dedi.