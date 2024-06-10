Okan Buruk, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'ya meydan okudu!

"GEÇEN SEZON BİRÇOK REKOR KIRDIK"

Geçtiğimiz sezon birçok rekoru kırdıklarını ifade eden Okan Buruk, "Bir önceki şampiyonlukta 23. şampiyonluğu yaşadık sonra yeni bir şampiyonluk hedefi koyduk. Bir önceki sezon kurduğumuz kadronun üzerine yeni bir takım kurduk. Kadro sayımızı fazla tuttuk ve eklemeler yaptık. Bu sene lige baktığımızda Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar ligde hep zorlanmıştır. Son 5-6 sezona baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar ligde ilk 5'e bile giremedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray'ın genlerine yakışır bir oyun oynadık. Bütün takımlara karşı oynadığımız dominant oyunla kazanamasak bile bazen kazanmadan da bir şeyler kazanabildiğimiz gösterdik. Bunun yanında ligde de tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim. Elbette teknik direktörler daha çok önce çıkarılıyor ama ben biraz daha başarısızlığı daha çok sahiplenen başarıyı paylaşan biriyim. En büyük pay sahada oynayan oyuncularda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizi destekledi. Bizi bu atmosfere ve konsantrasyona sokan taraftarımız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Avrupa'da da aynı şekilde havalimanında bizi karşılayan otellerin önünde bize destek olan taraftarlarımız var. Ben en son buradan Konya'ya gidişimizi unutamayacağım. Ben bir ara korktum gidemeyeceğiz diye. İnsanlar canları pahasına otobüsün önüne atladılar. Birlikte başardık. 102 puanlı rekor ve 17 maçlık galibiyet serisi. Rekorlara doyamadık en çok topu direkten dönen takım da olduk. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir rekor da öyle kırdık." şeklinde konuştu.