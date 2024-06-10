Okan Buruk, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'ya meydan okudu!

Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'ya dair de konuşan Buruk, Portekizli hocaya meydan okudu.
Kemerburgaz Tesisleri'ne Ağustos ayında geçeceklerini müjdeleyen Okan Buruk, "Florya'da son sezon gibi gözüküyor. Ağustos ayı gibi Temmuz sonu gibi yeni tesise geçeriz. Tam hazır olduktan sonra Kemerburgaz'a geçeceğiz. Burada da hem sahaları hazır tutuyoruz hem yeni sezona burada başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon birçok rekoru kırdıklarını ifade eden Okan Buruk, "Bir önceki şampiyonlukta 23. şampiyonluğu yaşadık sonra yeni bir şampiyonluk hedefi koyduk. Bir önceki sezon kurduğumuz kadronun üzerine yeni bir takım kurduk. Kadro sayımızı fazla tuttuk ve eklemeler yaptık. Bu sene lige baktığımızda Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar ligde hep zorlanmıştır. Son 5-6 sezona baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar ligde ilk 5'e bile giremedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray'ın genlerine yakışır bir oyun oynadık. Bütün takımlara karşı oynadığımız dominant oyunla kazanamasak bile bazen kazanmadan da bir şeyler kazanabildiğimiz gösterdik. Bunun yanında ligde de tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim. Elbette teknik direktörler daha çok önce çıkarılıyor ama ben biraz daha başarısızlığı daha çok sahiplenen başarıyı paylaşan biriyim. En büyük pay sahada oynayan oyuncularda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizi destekledi. Bizi bu atmosfere ve konsantrasyona sokan taraftarımız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Avrupa'da da aynı şekilde havalimanında bizi karşılayan otellerin önünde bize destek olan taraftarlarımız var. Ben en son buradan Konya'ya gidişimizi unutamayacağım. Ben bir ara korktum gidemeyeceğiz diye. İnsanlar canları pahasına otobüsün önüne atladılar. Birlikte başardık. 102 puanlı rekor ve 17 maçlık galibiyet serisi. Rekorlara doyamadık en çok topu direkten dönen takım da olduk. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir rekor da öyle kırdık." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Okan Buruk "Geçen sene özelinde gerçekten inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye sezon başı "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız" deseler inanmazlardı ama hep daha iyisini yapabilecek bir takım var. Galatasaray daha iyisini yaptı. Bir takımın ikinci olduğu için başarısız olduğunu söyleyemem. Hem takımın hem camiaların hakkını vermek lazım. Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tür son virajları çok konsantre dönen bir takımdır. Hep 'Mayıslar bizimdir' dedik ve Mayıslar yine bizim oldu. Yine Mayısların bizim olduğu bir sezon geçirmek istiyoruz. Mayıs'ı bitirdik. Kutlamaları da bitirdik. Şunu da net anlamak lazım Galatasaray takımı bir sezon önce de şampiyon olan bir takımdı. Bir sonraki sezon şampiyon olduğunuzda kutlamalar aynı heyecan ve uzunlukta olamayabiliyor. Biz kutlamayı uzatmaktan çok şampiyonluğu seven bir takımız. Bunların hepsi insani şeyler. Kazanıyorsunuz mutlu oluyorsunuz ama sonrasında rutine giriyor. Çok uzun süre şampiyon olamayan takımlar daha uzun kutlayabilir. Şampiyon olmadan da kutlayan takımları gördük. Bizim milli oyuncularımız çok hızlı şekilde milli takımlara gittiler. Biz transfer çalışmalarına başladık. Yeni kadro şekillenmesine başladık." dedi.
Bu sezon daha zorlu bir sezon geçeceğini vurgulayan Buruk "Bu sene Türkiye'ye iyi oyuncular geldi. Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst gibi... Abdullah hoca zaten devam ediyor. Herkes yarışta olacak ve iyi transfer dönemi geçirmek isteyecek. Bu kadar iyi teknik direktörlerin olduğu lig geçen seneye göre daha zor geçecek. Geçen sezon çok önemli bir sol bek aldık. Angelino gözümüz kapalı transfer ettiğimiz bir oyuncuydu. Bazen oyuncular adapte olamıyor. Onun ofansif gücünden katkı almak istedik. Defansif anlamdaki zaaflarını ofansif özellikleriyle kapatmak istedik ama iki taraf da istediğini bulamadı. Boey'in gidişinde hazırlıksız yakalandık. Elbette bir şeyler düşünüyorsunuz ama devre arası transferi çok zor oluyor. Kimse iyi oyuncularını bırakmak istemiyor. Genel olarak bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi üç joker isim elimizi rahatlattı. Denemelerimiz başarılı oldu. O süreçte de hiç etkilenmeden galibiyet serimiz devam etti. Genel olarak zor bir seneydi. Transferler, gelen, giden... Icardi, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun sonuna kadar yüzde yüzüyle oynayamadı. Hakim Ziyech sakattı döndü ama son bölüme etki etti. Çok iyi oyuncularımız vardı. Bazılarını iyi kullandık bazılarını kullanamadık." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında görüşlerini aktaran Okan Buruk, "Mourinho ile tanışıklığımız yok ama çok önemli bir teknik adam. Türkiye'ye değer katacak bir isim. Benim için fark etmiyor açıkçası karşı takımın hocasının kim olduğu. Geçen sene de aynı şekilde rakibiniz 99 puan toplamışsınız siz 102 puan toplamışsınız. Burada odaklanmamız gereken kendimizin ne yapacağı. İki sene önce de Jorge Jesus vardı. Türkiye Ligi seciyelerinde çok başarılı olmuş bir hocaydı. Rakibin ne yaptığı önemli değil. Biz kendi oyunumuza ve takımımıza odaklandıktan sonra fark etmiyor. Dört takımın yarışın içinde olacağı bir sezon olacak. Mourinho uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Yeni bir ülke yeni bir takım. Avrupa'da son 5 senede iki tane final oynadı. Önemli başarıları var. Lig için de önemli bir hava getirecek. Önemli bir karakter ve sürprizli bir karakter. Ülke futbolu için sevindirici bir transfer oldu diyebilirim. Özellikle gazeteciler için zor olacak. Soruları da kısa tutarsak..." şeklinde konuştu.