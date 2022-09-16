Okan Buruk: Mutlu değilim! Icardi: Çok mutluyum

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ilk kez taraftarın karşısına çıktığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Arjantinli yıldız, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR HİS"

Icardi, sözlerine, "Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his. Çok mutluyum" ifadeleriyle devam etti. Maç sonunda 3'lü çektirmesiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi." dedi.

"KARAR HOCANIN"

Icardi son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." ifadeleriyle röportajını tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇEN HAFTA DAHA MUTLUYDUM"

"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik."

"EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"

"Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. 3'te 3 yaptık ve mutluyuz." diyen Buruk, "Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

"ONUN HAYALİNİ YAŞIYORUZ"

"Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı." şeklinde sözlerine devam eden Okan Buruk, "Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.