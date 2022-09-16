SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk: Mutlu değilim! Icardi: Çok mutluyum

Okan Buruk: Mutlu değilim! Icardi: Çok mutluyum

16.09.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, yeni transferlerden Mauricio Icardi ve Okan Buruk mücadelenin sonunda değerlendirmelerde bulundu. İşte Icardi ve Okan Buruk'un maç sonu değerlendirmeleri.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ilk kez taraftarın karşısına çıktığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Arjantinli yıldız, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR HİS"

6e1489de37a509cefb2430d4a7b9a024

Icardi, sözlerine, "Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his. Çok mutluyum" ifadeleriyle devam etti. Maç sonunda 3'lü çektirmesiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi." dedi.

"KARAR HOCANIN"

9c8e2b8a-9de9-4ccc-b5fe-af27383294ea

Icardi son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." ifadeleriyle röportajını tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇEN HAFTA DAHA MUTLUYDUM"

7f326bbb-1038-4afa-be4a-20e86c9eda62

"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik."

"EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"

a1ada1e1-93d4-452b-8261-e85e6a0d255a

"Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. 3'te 3 yaptık ve mutluyuz." diyen Buruk, "Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

"ONUN HAYALİNİ YAŞIYORUZ"

5310de2081f0ed19471e70dfe2aebc36

"Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı." şeklinde sözlerine devam eden Okan Buruk, "Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.