Okan Buruk'tan Antalyaspor maçının ardından transfer açıklaması! Tarih verdi

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyapor'u 2-1 mağlup etmeyi başararak zorlu bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Okan Buruk ile son 12 resmi maçta galibiyet alıp atarak bir rekora imza atarken, karşılaşmanın ardından da mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"Benim deyimimle, 12 maç kazanılan dönemin başındaki teknik adamım. Maçlar tek başına kazanılmıyor. Oyuncularımız harika iş çıkarıyorlar. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz, umarım sonu şampiyonluk olur."
"Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik."
"Icardi bir forvet, onun çevresine pozisyon hazırladık. O da takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Icardi pas oyunumuzda da önemli bir oyuncu. Daha çok ona orta gelecek, pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi 2 forvetimiz var."
"Bugün Gomis'e süre veremedim, onun üzüntüsünü yaşıyorum. İki tane çok iyi forvetim var. Onlara topu daha çok getirirsek daha çok skor bulacağız."
"Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz."