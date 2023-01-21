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Okan Buruk'tan Antalyaspor maçının ardından transfer açıklaması! Tarih verdi

21.01.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in lideri Galatasaray 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar puanını 45'e yükseltirken, galibiyet serisini de 12 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, taraftarın heyecanla beklediği transfere dair de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyapor'u 2-1 mağlup etmeyi başararak zorlu bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Okan Buruk ile son 12 resmi maçta galibiyet alıp atarak bir rekora imza atarken, karşılaşmanın ardından da mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Benim deyimimle, 12 maç kazanılan dönemin başındaki teknik adamım. Maçlar tek başına kazanılmıyor. Oyuncularımız harika iş çıkarıyorlar. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz, umarım sonu şampiyonluk olur."

"Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik."

"Icardi bir forvet, onun çevresine pozisyon hazırladık. O da takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Icardi pas oyunumuzda da önemli bir oyuncu. Daha çok ona orta gelecek, pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi 2 forvetimiz var."

"Bugün Gomis'e süre veremedim, onun üzüntüsünü yaşıyorum. İki tane çok iyi forvetim var. Onlara topu daha çok getirirsek daha çok skor bulacağız."

"Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz."

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