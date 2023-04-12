Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçe'ye cevap ve Arda Güler sözleri...

"TEKRAR SERİYE ODAKLANACAĞIZ"

Okan Buruk, aleyhlerine hatalı hakem kararlarının futbolcularını etkilediğini ancak bunu silerek sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın da açıkladığı hatalı kararlardan sonra futbolcularının tepkili olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti: "Son maçın ardından bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyunculara da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hakem hataları üst üste gelince futbolcularda bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var."