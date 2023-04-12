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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçe'ye cevap ve Arda Güler sözleri...

12.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışında 6 puanlık fark yakalamalarına rağmen kalan bütün maçları kazanmak zorunda olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezonun bitimine az bir süre kala şampiyonluk konusunda açıklamalarda bulunan Buruk, Icardi, MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe ve Arda Güler gibi dikkat çeken birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ

"BÜTÜN MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

"BÜTÜN MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

Okan Buruk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Gerçekleştirilen sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, liderlik koltuğunda oturdukları Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Sezonun başında hangi takıma sorarsanız sorun, bu haftaya 1 puan farkla bile lider girmeyi herkes kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil kazanacak takımız." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÖZLERİ

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÖZLERİ

Kendilerini takip eden takımlardan hangisini daha iddialı gördüğünün sorulması üzerine Buruk, "Puan farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Ancak Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var." dedi.

"İLK MAÇTAKİ HATALARI YAPMAYACAĞIZ"

"İLK MAÇTAKİ HATALARI YAPMAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Yukatel Kayserispor'a karşı baskın bir oyun sergileyeceklerini söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 yenildikleri rakiplerinin kalitesine değinen Buruk, "Kayserispor iyi ve formda bir takım. Önemli oyuncular var. Büyük takımlarla maçlarında bu oyuncular daha iştahlı ve istekli oluyor. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM'İN SAKATLIĞI

ABDÜLKERİM'İN SAKATLIĞI

Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın durumunu anlatan Buruk, "Abdülkerim bireysel bir çalışmalar yapıyor. Cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var." şeklinde konuştu.

"TEKRAR SERİYE ODAKLANACAĞIZ"

"TEKRAR SERİYE ODAKLANACAĞIZ"

Okan Buruk, aleyhlerine hatalı hakem kararlarının futbolcularını etkilediğini ancak bunu silerek sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın da açıkladığı hatalı kararlardan sonra futbolcularının tepkili olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti: "Son maçın ardından bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyunculara da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hakem hataları üst üste gelince futbolcularda bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var."

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