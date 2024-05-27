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Okan Buruk'un görüntüleri sosyal medyada infial yarattı! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 10:56
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Florya'da yapılan coşkulu kutlamaya Okan Buruk damga vurdu. Taraftarların hep bir ağızdan argo kullandığı anlara Okan Buruk'un da eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi. Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.

OKAN BURUK'TAN KÜFÜR

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Okan Buruk, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kullandığı küfürlü Şinanay bestesine eşlik etti. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

ICARDI DAMGA VURDU

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Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.

Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

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Okan Buruk Küfür galatasaray
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