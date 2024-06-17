Oktay Kaynarca gündemden düşmüyor! Altın Bozkurt Ödülü'nü geri istediler! "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar..."

Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" deyince tepki çekti.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel "Kimsenin tanımadığı vasat biriyken dizi ile gelen şöhret ve paranın konuşturduğu zat 'Türkiyeli' modasına uymuş, utanmadan konuşuyor. Türk milletinin sağladığı imkanlar gözüne dizine dursun ifadeleriyle oyuncuya sert çıktı.
Adem Enes simli sosyal medya kullanıcısı da Kaynarca'nın ödül aldığı anları paylaşarak "Oktay Kaynarca 3 Mayıs günü sana Altın Bozkurt Ödülü vermiştik o ödülü biz verdik. Ödülü iade etmeni istiyoruz" açıklamalarında bulundu.
Oktay Kaynarca ise bu sert yorumlara sert sözlerle yanıt verdi. "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar biliyorum okumak sizin işiniz değil, siz size işaret edilene bilginiz olmadan fikriniz varmış gibi saldırmayı seçersiniz. Ama belki olur a merak edersiniz tavsiye ederim okuyun" diyen oyuncu devamında "Milliyetçiliğin sadece kendi bildiği olduğunu savunanlara ithafen; bunu da anlamazsanız yapımcılığını yaptığım BEN BU CİHANA SIĞMAZAM dizisinin ilk bölümünü seyredin derim" dedi.
Oktay Kaynarca paylaşımında "'Ben bölge milliyetçiliği sevmem, ülke milliyetçiliği severim, şuralıyım buralıyım, ordan adam çıkmaz buradan adam çıkmaz klişelerinden hoşlanmam, her yerden adam çıkar, dolayısıyla ben Türkiyeliyim' cümlemi eğip büküp elinde değnekle saldıracak insan bekleyen değnekçilere cevaben; sözüm ona değnekçilik yaparak beklediğiniz yerlerin nöbetini sizler iki kitap okumamış tatlı su milliyetçilerinin dolmuşlarına binmeden çook önce tutuyorduk hâlâ da tutuyoruz. Neymiş Türkiyeliyim demişim bu da ayrılıkçılıkmış bölücülükmüş hatta aslını inkar etmekmiş bak bak bak! Evet Türkiyeli bir Türküm ve Türk olmaktan her daim gurur duydum ve dünyanın başka hiç bir yerinde yaşayamayacağımı düşünürüm evet Türkiyeliyim evet Türküm" dedi.
"Bana göre Türkiyeliyim demek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demektir evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım evet Türkiyeliyim evet Türküm" diyen oyuncu "Asıl Türkiyeliyim kadar anlaşılması net bir kavramı oraya buraya eğip büküp içi boşaltılmış söylemlerle insanları ötekileştirmek başkalaştırmak hatta hain ilan etmek ancak içi boş insanların yaptıklarıdır" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'e sert çıkan oyuncu şunları söyledi:
"Maalesef bir partinin Genel Başkan Yardımcısı ise bir kısım değnekçilerin yalandan galeyanına gelip hakkımda söylemediğini bırakmamış. Kaldı ki kimlik açılımında da o partinin kurucusu olduğu yazılı. Demokrasinin gereği olan siyasi partilerin yöneticileri hatta kurucuları gelecekte devlet yöneticileri olabilirler ama o vasıflara sahip olmaları gerekir, yani peşin hükümlü olmayan araştıran soran tartışan saldırmadan önce anlamayı kavga yerine barışı seçen insanlardan bahsediyorum. Şimdi bakın başkan yardımcısı 'Kimsenin tanımadığı vasat biri iken dizi ile gelen şöhret ve paranın konuşturduğu bu zat Türkiyeli modasına uymuş konuşuyor' cümlelerine cevaben; keşke ağzından salyalar akıtarak haklı haksız ayırt etmeden linç edilecek insan arayan bu güruhun peşine takılıp popüler bir faydanın peşine düşmek yerine beni biraz araştırsaydın ve nerede nasıl durduğumu biraz sorup soruştursaydın..."