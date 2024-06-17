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Oktay Kaynarca "Ben Türkiyeliyim" deyince tepkiler gecikmedi! Cerrahpaşalı Halit videosu olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 09:12
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" deyince sosyal medyada bir kısım tarafından tepki gördü. Kaynarca'ya Cerrahpaşalı Halit videosu ile yanıt verildi.

Oktay Kaynarca "Ben Türkiyeliyim" deyince tepkiler gecikmedi! Cerrahpaşalı Halit videosu olay oldu

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

"ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"

Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözlerini kullandı.

Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi. Bunun ardından Cerrahpaşalı Halit de çok konuşulanlarda yer aldı.

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Sebebi ise oyuncu Kaynarca'ya tepki gösterenlerin yaptığı bir gönderme idi. Dizide Cerrahpaşalı Halit Süleyman Çakır'ı vurarak öldürüyordu.

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TEPKİLERDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Oktay Kaynarca gelen tepkilerden sonra açıklama yaparak "Batısı doğusu kuzeyi güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşayan herkesi Türkiyelim dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm!!!" dedi.

Vitrin


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