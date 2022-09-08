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Olaylı maçın faturası kesildi! PFDK, Josef de Souza hakkındaki kararını verdi!

08.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının sonunda birçok olay yaşanmıştı. Müsabakayı 3-2 kazanan Beşiktaşlı futbolcuların hakemle konuştuğu sırada bir taraftar sahaya girip, siyah - beyazlı oyunculara saldırı girişiminde bulunmuştu. Josef de Souza, takım arkadaşlarına tekme atmaya çalışan taraftarı oradan uzaklaştırmıştı. Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla cezalandırılmıştı. PFDK, Josef de Souza hakkındaki kararını verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, siyah - beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Siyah - beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, takım arkadaşlarına doğru gelen taraftarı müdahale ederek alandan uzaklaştırmaya çalışmıştı.

JOSEF DE SOUZA KARARI

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için kırmızı kart görmüş olması nedeniyle otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart gördüğü için sadece 1 maçlık cezasını çekecek. Öte yandan Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Ankaragücü, 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ankaragücü ayrıca Beşiktaş maçına usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250 bin TL para cezası aldı.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Josef de Souza ankaragücü beşiktaş
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