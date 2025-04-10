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  4. Onana yine bildiğiniz gibi... Golü atan bile şaşırdı! Manchester United kalecisinin yediği o gol sonrası taraftarlar Altay Bayındır isyanında bulundu

Onana yine bildiğiniz gibi... Golü atan bile şaşırdı! Manchester United kalecisinin yediği o gol sonrası taraftarlar Altay Bayındır isyanında bulundu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 23:45
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Manchester United karşı karşıya gelirken mücadelenin 25. dakikasında inanması güç bir gol kaydedildi. Almada kullandığı serbest vuruşta topu penaltı noktasına ortalarken top yavaşça süzüldü ve Onana'nın bakışları arasında filelerle buluştu. Bu golün ardından ManU taraftarları sosyal medyada adeta isyan etti. İşte detaylar...

Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin dikkat çeken eşleşmesinde Fransız ekibi Lyon ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 88 ve 90+5'nci dakikasında gelen gollerle mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın yedek başladığı mücadelede İngiliz ekibi kaleyi Andre Onana'ya emanet ederken tecrübeli file bekçisi maça 25. dakikada yediği golle damga vurdu.

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İNANILMAZ GOL

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Lyon'un kullandığı serbest vuruşta topun başına Almada geçerken yaptığı orta Andre Onana büyük hatasıyla gole dönüştü ve bu gol Lyon'u Manchester United karşısında 1-0 öne geçirdi.

ALTAY BAYINDIR İSYANI

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Onana'nın yediği gol sonrası Manchester United taraftarları Altay Bayındır neden oynamıyor şeklinde isyanda bulundu.

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"O EN KÖTÜLERDEN BİRİSİ"

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Öte yandan karşılaşma öncesi, İngiliz ekibinde yaklaşık 5 sezon forma giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcu Nemanja Matic, Onana'nın 'Lyon'dan çok daha iyiyiz' sözlerine cevap verirken "Manchester United tarihinin en kötü kalecilerinden birisiyseniz, ne konuştuğunuzu bilmeniz gerekir. Bunu söyleyen Van der Sar, Schmeichel ya da De Gea olsa tamam ama Onana... O en kötülerden birisi." diye konuşmuştu.

İŞTE SOSYAL O ANLAR VE ALTAY BAYINDIR YORUMLARI
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır son dakika kaleci Jean Onana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanki altay süper kaleci
eminim şimdiki nesil United in bir zamanlar dünyanın en iyi takımi olduğunu bilmezdir.
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