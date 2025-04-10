Onana yine bildiğiniz gibi... Golü atan bile şaşırdı! Manchester United kalecisinin yediği o gol sonrası taraftarlar Altay Bayındır isyanında bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin dikkat çeken eşleşmesinde Fransız ekibi Lyon ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 88 ve 90+5'nci dakikasında gelen gollerle mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın yedek başladığı mücadelede İngiliz ekibi kaleyi Andre Onana'ya emanet ederken tecrübeli file bekçisi maça 25. dakikada yediği golle damga vurdu.

İNANILMAZ GOL

Lyon'un kullandığı serbest vuruşta topun başına Almada geçerken yaptığı orta Andre Onana büyük hatasıyla gole dönüştü ve bu gol Lyon'u Manchester United karşısında 1-0 öne geçirdi.

ALTAY BAYINDIR İSYANI

Onana'nın yediği gol sonrası Manchester United taraftarları Altay Bayındır neden oynamıyor şeklinde isyanda bulundu.

"O EN KÖTÜLERDEN BİRİSİ"

Öte yandan karşılaşma öncesi, İngiliz ekibinde yaklaşık 5 sezon forma giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcu Nemanja Matic, Onana'nın 'Lyon'dan çok daha iyiyiz' sözlerine cevap verirken "Manchester United tarihinin en kötü kalecilerinden birisiyseniz, ne konuştuğunuzu bilmeniz gerekir. Bunu söyleyen Van der Sar, Schmeichel ya da De Gea olsa tamam ama Onana... O en kötülerden birisi." diye konuşmuştu.

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