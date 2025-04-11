Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 4 maçla başladı! Birbirinden sürpriz maçlar oynandı

Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olimpik Lyon sahasında ağırladığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi Lyon'un golleri 25'inci dakikada Thiago Almada ve 90+5'inci dakikada Ryan Cherki'den geldi. Konuk ekibin gollerini 45+5'inci dakikada Yoro ve 88'inci dakikada Zirkzee kaydetti.
Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 47 ve 69'uncu dakikalarda Saltnes'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi ve avantajı elde etti.
Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers ise evinde Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı.
İngiliz ekibi Tottenham, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın golünü 26'ncı dakikada Pedro Porro kaydederken, Frankfurt'ta 6'ncı dakikada Ekitike fileleri havalandırdı.
Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Bodo/Glimt - Lazio: 2-0
Lyon - Manchester United: 2-2
Rangers - Athletic Bilbao: 0-0
Tottenham - Eintracht Frankfurt: 1-1
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