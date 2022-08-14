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Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

14.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu.

Sonel, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'na yerleşen aileleri ziyaret etti.

METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi gezen Sonel, derslikleri inceleyerek öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Sonel, dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

METİP alanında bulunan çocuklarla oyun da oynayan Vali Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

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