METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi gezen Sonel, derslikleri inceleyerek öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Sonel, dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

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