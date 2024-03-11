Oscar 2024 bitti! Vanity Fair Party'sinde öne çıkan ünlüler... Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Salma Hayek ve dahası

2024 Oscar Ödül Töreni Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
En iyi kadın aktris ödülünü Poor Things’deki performansıyla Emma Stone aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Robert Downey Jr., en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise The Holdovers’taki rolüyle Da’Vine Joy Randolph kazandı.
Kırmızı halı ve ödül töreni sonrasında Vanity Fair Party başladı. Yeniden hazırlık yapan ünlü isimlerden fotoğraflar gelmeye de başladı. Kendall Jenner yine muhteşem fiziğini sergiledi.
Emily Ratajkowski de şaşırtmayan isimler arasındaydı. Beyaz iddialı seçimiyle kırmızı halıda boy gösterdi.