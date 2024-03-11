Oscar 2024 bitti! Vanity Fair Party'sinde öne çıkan ünlüler... Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Salma Hayek ve dahası

En iyi kadın aktris ödülünü Poor Things’deki performansıyla Emma Stone aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Robert Downey Jr., en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise The Holdovers’taki rolüyle Da’Vine Joy Randolph kazandı.