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Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

18.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik Osmaniye, Gaziantep ve Muğla'da helikopter destekli "Kartal Pençesi" operasyonu düzenledi.

Belirlenen 19 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

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