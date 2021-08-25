YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

25.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Asker olmak isteyen Halil İbrahim Şenol (20) için tedavi ve eğitim gördüğü Osmaniye Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğlence programı hazırlandı.

Kamuflaj giydirilip asker tıraşı edilen Şenol, evinden alınıp konvoyla eğlencenin yapılacağı merkeze götürüldü.

Şenol, meşaleler eşliğinde merkeze girerek, arkadaşları ve yakınlarıyla halay çekti, şarkılar söyledi.

Asker kınası da yakılan Şenol'a sarılan annesi Elife Tilki, gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Elife Tilki, AA muhabirine, oğlunun zihinsel engeli nedeniyle isteyip de yapamadığı şeyler için üzüldüğünü söyledi.

Oğlunun mutlu olması için her şeyi yaptığını dile getiren Tilki, "Bazı şeyler içinde kalsın istemedim. Asker olmayı istiyordu ancak olamadı. Biz de böyle bir eğlence düzenleyerek mutlu olmasını istedik." diye konuştu.

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Asker Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:42
İkindi
16:23
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.