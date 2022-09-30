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Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

30.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi kaza yeşildere

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