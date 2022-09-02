YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

02.09.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sahipsiz köpeklerin ağılda saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, 3'ü yaralandı.

Göllüler köyünde yaşayan Mustafa Ela, köpek sesleri gelmesi üzerine ağıla gitti.

Koyunlarının etrafa kaçıştığını gören Ela, sahipsiz köpeklerin saldırdığı hamile bir koyunun telef olduğunu, 3 koyunun da yaralandığı tespit etti.

Ela, AA muhabirine, 24 yıldan bu yana hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Köpeklerin önceki gün de komşularının koyunlarına saldırdığını belirten Ela, son dönemde bu tür olayların köylerinde çok fazla yaşanmaya başladığını aktardı.

Ela, saldırıda yaralanan 3 koyunun durumlarının da kötü olduğunu ifade etti.

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Düziçi

Osmaniye Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:40
İkindi
16:18
Akşam
19:11
Yatsı
20:29
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.