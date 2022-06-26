YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

26.06.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla piknik yapan Anıl Deprem (16), serinlemek amacıyla Sabun Çayı'na girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Deprem, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deprem, kurtarılamadı.

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:06
Yatsı
21:44
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.