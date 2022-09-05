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Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

05.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ters yöne giren otomobilin iki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Talha Köksal yönetimindeki 80 DT 645 plakalı otomobil, Refik Cesur Bulvarı'nda ters yöne girerek iki araca çarptı.

Kazada 80 ABC 636 plakalı aracın sürücüsü Mert Yalçın yaralandı.

Yaralı, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi kaza ters yön

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