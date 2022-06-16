Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas teraziler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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