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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

16.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas teraziler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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