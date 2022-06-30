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Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

30.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Çınar köyünde telefon direği üzerindeki yuvadan leylek yavrusu düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yerden aldıkları leylek yavrusunu merdiven yardımıyla ulaştıkları yuvaya tekrar bıraktı.

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

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