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Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

30.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İki gün önce merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

- Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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