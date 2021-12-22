Özelikle Osmanlı dönemi sivil mimari eserleriyle öne çıkan Mudurnu'daki Yıldırım Bayezid Cami ve hamamın yanı sıra konaklar ve diğer tarihi yapılar, karla güzel görüntü oluşturdu.

Kentte 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Tarihi İpek Yolu'nda yer alan Mudurnu'da da etkili oldu.

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

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