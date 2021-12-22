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Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

22.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Tarihi İpek Yolu'nda yer alan Mudurnu'da da etkili oldu.

Özelikle Osmanlı dönemi sivil mimari eserleriyle öne çıkan Mudurnu'daki Yıldırım Bayezid Cami ve hamamın yanı sıra konaklar ve diğer tarihi yapılar, karla güzel görüntü oluşturdu.

Ahilik geleneğinin 700 yılı aşkın süredir devam ettirildiği Demirciler Çarşısı da beyaz örtüyle kaplandı.

Mudurnu'daki kar manzarası, drone ile de görüntülendi.

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

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