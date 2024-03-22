MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti! "Geçirmişler de geçirmişler"

Oyuncu Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti! "Geçirmişler de geçirmişler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve oyuncu Tuba Ünsal, iftar yapmak için çocukları ve çalışanlarıyla evinin yakınlarında bir restorana gitti. Yemek sonunda gelen hesaba şaşıran Ünsal, “Geçirmişler de geçirmişler” sözleriyle isyan etti.

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Keşfet

GELEN HESABA İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın yaşadığı kiralık ev tartışmasına dahil olan Tuba Ünsal, geçmişte yaşadığı problemleri anlatmıştı.

Ünsal, ise eski kiracısı Pucca'nın evini mahvettiğini söylemişti.

Tuba Ünsal geçtiğimiz akşam Sarıyer’de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara gitti.

Posta’da yer alan habere göre; ana yemek sonrası gelen hesap karşısında şoke olan Ünsal, şaşkınlığını dile getirdi.

Gelen hesaba çok sinirlenen oyuncu şu açıklamayı yaptı:

“Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. ‘Nasılsa bakmadan öder’ diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tuba Unsal Manken Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.