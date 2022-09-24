YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

24.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak "İyilik Treni" Kocaeli'den hareket etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan 697 bin kilogram insani yardım malzemesinin 28 vagondan oluşan "İyilik Treni"ne yükleme işlemi, Köseköy Lojistik Müdürlüğünde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı Türkiye'nin başlattığı "İyilik Treni" seferlerine Kocaeli'de devam edildiğini kaydetti.

Marmara Bölgesi'nde bulunan illerin ortak noktasının Kocaeli olduğunu ifade eden Ulusoy, "Toplamda 55 bin koli hedeflenmişken bugün itibarıyla koli adetimizi 62 bine tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta için hazırlanan programla da bu hedefimiz 72 bin olarak revize edilmiş olacaktır. Yani bize Marmara Bölgesi'ne verilen koli sayısını biz bölge olarak aşmış durumdayız. Bu kolileri ilimize ulaştıran komşu illerimize, ilimizdeki sanayicilerimize, AFAD çalışanlarımıza, TCDD'ye, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

12. "İyilik Treni", daha sonra dualarla uğurlandı.

Törene, Ulusoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Pakistan

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:57
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.