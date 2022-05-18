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Petek Dinçöz yataktan takipçilerine sordu!

18.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Dinçöz, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yatak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz haftalarda çocuğunun babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanan Petek Dinçöz, yeni bir hayata başladı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Oğlunun eğitimi için buraya yerleşen Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi.
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Hatta Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı öne sürüldü. Zarrab'ın avukatı jet hızıyla iddiaları yalanlarken Dinçöz, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ettirdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Yüzüne 'elf' efekti uygulayan Petek Dinçöz, sarı saçlı karakaşlı haliyle verdiği yatak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Takipçilerine "Sarı saç mı?" sorusunu yönelten Dinçöz, kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
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